Claranova classé 6ème des plus importantes sociétés du classement des Champions de la croissance 2021

Pour la 3ème année consécutive, Claranova s'illustre dans le palmarès des Champions de la croissance qui honore les entreprises françaises affichant les plus belles progressions de chiffre d'affaires sur les trois dernières années.



Pour cette 5ème édition, Les Echos, en partenariat avec l'institut Statista, mettent à l'honneur les 500 PME et ETI françaises moteurs de la croissance hexagonale ayant réalisées un chiffre d'affaires compris entre 1,5 M€ et 2,5 Mds€.

Porté par une progression annuelle moyenne de 46,5% entre 2016 et 2019, soit + 214% sur la période, Claranova se classe 6ème parmi les 25 entreprises les plus importantes en termes de chiffre d'affaires avec 409 millions d'euros réalisé sur l'exercice 2019-2020 .

En termes de progression du chiffre d'affaires, le Groupe remonte dans le premier tiers des 500 champions de la croissance et se positionne désormais à la 122ème place du classement général (266ème l'an passé).



