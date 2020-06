Claranova : Cinq sociétés de l'IoT s'associent pour offrir aux hôpitaux espagnols une solution de bouton d'appel d'urgence

Cinq sociétés pionnières de l'IoT s'associent pour combattre le Covid-19 et offrir aux hôpitaux espagnols une solution clé en main de bouton d'appel d'urgence



myDevices, pôle IoT de Claranova, Everynet, Redexia, Semtech & Abeeway mettent leur expertise technologique en commun pour déployer gratuitement dans les hôpitaux espagnols une solution clé en main sécurisée basée sur LoRaWAN





Paris, France - le 3 juin 2020.



Cinq sociétés phares de l'IoT (Everynet, Redexia, Abeeway, Semtech, et Claranova) se sont unies afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19 et d'offrir des solutions innovantes au personnel soignant. Ce consortium a conçu un système basé sur la technologie LoRaWAN pour équiper les hôpitaux de boutons d'appel d'urgence et sauver des vies. Ce système signale les patients nécessitant une intervention immédiate et permet au personnel médical de localiser et identifier ces appels en temps réel.



...