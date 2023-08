Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: chiffre d'affaires record en 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Claranova annonce avoir réalisé sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires record et dépassé pour la première fois la barre des 500 millions d'euros pour atteindre les 507 millions, soit une progression de 7% par rapport à l'an passé.



La maison-mère de PlanetArt, Avanquest et myDevices précise que toutes ses filiales ont contribué à ce chiffre d'affaires historique, mais que l'appréciation du dollar sur le second semestre de l'année aura impacté cette croissance qu'elle anticipait autour des 10%.



'Nous avons préféré privilégier la profitabilité afin de maintenir notre objectif d'amélioration du ROC normalisé entre 25 à 30% sur l'exercice avec pour ambition de le porter à 10% du chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2024-25', indique le PDG Pierre Cesarini.





