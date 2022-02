Claranova : Chiffre d’affaires du premier semestre 2021-2022 : Retour progressif à la croissance

Claranova clôt le premier semestre 2021-2022 (juillet-décembre 2021) avec un chiffre d’affaires de 281 M€, en hausse de 1% à taux de change réels et -2% à taux constants. Le Groupe renoue progressivement avec la croissance avec un deuxième trimestre à 193 M€ de chiffre d’affaires, en hausse de 3% à taux réels contre -2% sur le trimestre précédent. Hors effet change et effet périmètre lié aux acquisitions de CafePress et d’I See Me! , la croissance organique du Groupe ressort à -6% sur le semestre, dont -3% sur le deuxième tri-mestre 2021-2022.

Ce retour progressif de la croissance reflète une baisse plus limitée des activités PlanetArt sur le deuxième trimestre (-1%, contre -8% sur le premier trimestre à taux réels) et une accélération des activités d’édition de logiciels, avec 26% de croissance sur ce même trimestre.

Le Groupe continue d’anticiper une amélioration progressive de la croissance de sa division PlanetArt sur les prochains trimestres et la poursuite de la dynamique des activités Avanquest.

...