Claranova : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020-2021 : Nouveau trimestre de forte croissance

Claranova clôture son 17ème trimestre consécutif de croissance avec un chiffre d'affaires de 96 M€ sur le troisième trimestre de l'exercice 2020-2021 (janvier - mars 2021), en progression de 39% à taux de change constants et de 30% en organique par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Ce trimestre est porté par la très forte croissance des activités d'e-commerce personnalisé (PlanetArt), en hausse de 55% à taux de change constants, et le retour à une croissance du chiffre d'affaires des activités d'édition de logiciels (Avanquest). Fort de ce très bon troisième trimestre, Claranova réalise un chiffre d'affaires de 373 M€ sur neuf mois (juillet 2020 - mars 2021), soit une croissance de 28% à taux de change constants et de 20% en organique.

...