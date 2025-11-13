CLARANOVA : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025-2026 - Cession des activités non stratégiques aux Etats-Unis

Claranova (Euronext Paris: FR0013426004 - CLA) publie son chiffre d’affaires sur le 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 (Juillet 2025 - Septembre 2025) et annonce la cession de ses activités non stratégiques (non core), conformément à son plan stratégique. Le chiffre d’affaires réalisé à compter du second trimestre 2025-2026 sera désormais exclusivement généré par les activités stratégiques d’Avanquest.



Eric Gareau, Directeur Général de Claranova déclare : « La cession des activités non stratégiques d’Avanquest aux Etats-Unis nous permet désormais de concentrer nos ressources sur nos segments stratégiques de logiciels en mode SaaS. Sur ce 1er trimestre 2025-2026, nous avons maintenu une approche disciplinée de nos investissements marketing, en privilégiant les périodes et les segments les plus porteurs, tels que le PDF, pour maximiser leur efficacité. Ainsi, les revenus PDF progressent et, comme attendu, cette gestion fine des dépenses publicitaires ne se reflète pas encore dans le chiffre d’affaires global. Par contre, cette approche ciblée et contrôlée se traduit par une amélioration de notre rentabilité sur le trimestre. Fidèles à notre plan stratégique, nous allons poursuivre l’optimisation de nos charges opérationnelles et intensifier nos actions marketing afin de renouer avec une croissance durable et rentable ».