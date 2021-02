Claranova : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021 de 278 M€

Claranova clôture le premier semestre de l'exercice 2020-2021 (juillet - décembre 2020) avec un chiffre d'affaires de 278 M€, en hausse de 25% à taux de change constants. Ce semestre a été marqué par un fort impact des fluctuations de change lié à l'appréciation de l'euro face aux dollars et à la livre britannique auxquels le Groupe est exposé. En intégrant cet impact, la croissance des activités à taux de change réels atteint 19%. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique reste également soutenue et ressort à 17% (contre 19% sur le 1er semestre 2019-2020) dans un contexte sanitaire et logistique pourtant complexe, confirmant à nouveau la résilience des activités du Groupe.

