Claranova : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020-2021 : nouveau trimestre de forte croissance à +29%

Paris, France - le 4 novembre 2020, 18h00. Claranova clôture le premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (juillet - septembre 2020) avec un chiffre d'affaires de 90 M€, en hausse de 29% marquant un nouveau trimestre de forte croissance dans un contexte économique et sanitaire toujours complexe. Hors effet périmètre lié à l'acquisition des activités Personal Creations et CafePress, intégrées respectivement en août 2019 et septembre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 19%. La croissance du premier trimestre 2020-2021 inclus un effet change négatif de 4% consécutif à l'appréciation de l'euro face aux devises nord-américaines auxquelles le Groupe est exposé . À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du Groupe atteint 23%.

