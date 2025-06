Claranova: cession de PlanetArt validée en AG information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Claranova indique que son assemblée générale des actionnaires, réunie vendredi dernier, a approuvé à plus de 99% la résolution relative à la cession de PlanetArt au fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et à l'équipe de direction de cette filiale.



Fort de cette validation, le groupe va pouvoir finaliser la cession de sa division dédiée au commerce électronique d'objets personnalisés ce lundi 30 juin et acter sa transformation en'pure player'de l'édition de logiciels en mode SaaS.



'C'est une étape importante que nous franchissons ensemble (avec nos actionnaires), pour construire un groupe plus solide, plus dynamique et tourné vers un avenir plus profitable', commente son directeur général Eric Gareau.







Valeurs associées CLARANOVA 2,5700 EUR Euronext Paris -0,77%