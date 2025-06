CLARANOVA : Cession de la division PlanetArt à GA Credit et à la Direction finalisée

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA ou « le Groupe ») annonce avoir finalisé avec succès la cession de la division PlanetArt au fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et à l'équipe de direction de PlanetArt, ce lundi 30 juin 2025, pour 169,5 millions de dollars américains (soit environ 145 millions d’euros).



Claranova ouvre un nouveau chapitre de son histoire et devient un « pure player » de premier plan dans l’édition de logiciels, positionné sur trois segments à fort potentiel que sont les Utilitaires (Adaware), le PDF (SodaPDF) et la Photo (inPixio). Ce recentrage stratégique va nettement améliorer les performances financières du Groupe qui bénéficiera d’un niveau de rentabilité opérationnelle supérieur à 20% (contre moins de 10% les dernières années), d’un résultat net largement positif et d’un endettement fortement réduit.