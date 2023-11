Claranova : Assemblée Générale Mixte du 29 novembre 2023 : Publication de l’avis de convocation et de l’ordre du jour définitif

Claranova informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra le mercredi 29 novembre 2023 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie.



L'avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour, et est disponible sur le site internet de la Société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l’avis de convocation.



L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'ordre du jour et les projets de résolutions publiés dans l'avis préalable de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°128 du 25 octobre 2023 sont modifiés et complétés afin de refléter certains ajustements décidés par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 7 novembre 2023 ainsi que l’ajout ou la modification de certaines résolutions à la suite de demandes d’inscriptions de résolutions par certains actionnaires.



Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société www.claranova.com, rubrique Investisseurs\Assemblées Générales, dans les conditions légales et réglementaires.