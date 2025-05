Claranova: AG convoquée pour la cession de PlanetArt information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Claranova annonce que les discussions engagées en vue de la cession potentielle de sa division PlanetArt, annoncées le 3 mars, progressent mais que les termes et conditions dans lesquels cette cession se réaliserait ne sont pas encore arrêtés.



Son objectif demeure de clôturer cette opération avant la fin du mois de juin, mais pour ce faire et compte tenu des délais légaux, le conseil d'administration a décidé de convoquer pour le 27 juin une AG ordinaire à l'effet notamment d'approuver la cession.



D'ici là, Claranova tiendra informés ses actionnaires et le public de toute évolution de ses discussions avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt, dans le cadre de cette opération.





Valeurs associées CLARANOVA 2,7650 EUR Euronext Paris -4,49%