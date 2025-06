Claranova: accord signé pour la cession de PlanetArt information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - A la suite des négociations exclusives, Claranova annonce la signature d'un accord portant sur la cession de sa division PlanetArt à une entité contrôlée par le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt.



Ce contrat de cession, qui valorise le périmètre PlanetArt à 175 millions de dollars, sera soumis à l'approbation de l'AG des actionnaires le 27 juin et à d'autres conditions contractuelles et réglementaires préalables, avec une date de clôture prévue le 30 juin.



Cette transaction permettra à Claranova de devenir un 'pure player' de premier plan dans l'édition de logiciels avec 'des ratios de rentabilité bien supérieurs aux dernières années et un endettement réduit au minimum'.





