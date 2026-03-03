 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CK Hutchison-Un groupe soutenu par BlackRock prêt à racheter les terminaux sans les actifs panaméens - FT
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 08:44

Un consortium soutenu par BlackRock

BLK.N cherche à finaliser l'acquisition des activités portuaires mondiales de CK Hutchison 0001.HK , à l'exception de deux terminaux au Panama, après que les autorités ont saisi ces actifs, a rapporté mardi le Financial Times (FT).

La compagnie maritime italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) et le gestionnaire d'actifs coté aux États-Unis seraient en négociations avec CK Hutchison pour acheter environ 41 ports en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, ajoute le FT, citant des personnes au fait des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. BlackRock, MSC et CK Hutchison n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

En janvier, la Cour suprême du Panama a annulé les contrats de concession détenus par Panama Ports Company, une filiale de CK Hutchison, le long du canal de Panama, jugeant qu'ils étaient contraires à la Constitution.

Depuis, Panama Ports Company a engagé une procédure d'arbitrage international contre le pays d'Amérique centrale.

Le conglomérat coté à Hong Kong cherche à vendre ses activités portuaires non chinoises, qui comptent 43 terminaux dans 23 pays.

Les deux ports du canal de Panama sont au coeur de l'accord de 23 milliards de dollars (19,72 milliards d'euros) annoncé l'année dernière, en vertu duquel BlackRock aurait pris le contrôle des actifs panaméens et MSC la majeure partie du portefeuille restant.

(Rédigé par Rajveer Singh Pardesi à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKROCK
1 068,190 USD NYSE +0,46%
CK HUTCHISON HLD
6,782 EUR Tradegate -1,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank