CK Hutchison-Un groupe soutenu par BlackRock prêt à racheter les terminaux sans les actifs panaméens - FT

Un consortium soutenu par BlackRock

BLK.N cherche à finaliser l'acquisition des activités portuaires mondiales de CK Hutchison 0001.HK , à l'exception de deux terminaux au Panama, après que les autorités ont saisi ces actifs, a rapporté mardi le Financial Times (FT).

La compagnie maritime italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) et le gestionnaire d'actifs coté aux États-Unis seraient en négociations avec CK Hutchison pour acheter environ 41 ports en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, ajoute le FT, citant des personnes au fait des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. BlackRock, MSC et CK Hutchison n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

En janvier, la Cour suprême du Panama a annulé les contrats de concession détenus par Panama Ports Company, une filiale de CK Hutchison, le long du canal de Panama, jugeant qu'ils étaient contraires à la Constitution.

Depuis, Panama Ports Company a engagé une procédure d'arbitrage international contre le pays d'Amérique centrale.

Le conglomérat coté à Hong Kong cherche à vendre ses activités portuaires non chinoises, qui comptent 43 terminaux dans 23 pays.

Les deux ports du canal de Panama sont au coeur de l'accord de 23 milliards de dollars (19,72 milliards d'euros) annoncé l'année dernière, en vertu duquel BlackRock aurait pris le contrôle des actifs panaméens et MSC la majeure partie du portefeuille restant.

