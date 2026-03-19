CK Hutchison déclare toujours être en pourparlers concernant la vente d'actifs portuaires

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* Un conflit juridique avec le Panama complique les négociations sur la vente des ports

* le bénéfice sous-jacent de 2025 augmente de 7 % malgré les difficultés

* Pas de décision sur les transactions concernant les télécommunications et le commerce de détail

(Mise à jour des commentaires de l'entreprise sur la vente des ports et le conflit au Moyen-Orient) par Clare Jim et Donny Kwok

CK Hutchison a déclaré jeudi qu'il restait en pourparlers avec un consortium pour vendre la majorité de ses activités portuaires, un accord qui a été assombri par une bataille juridique avec les autorités panaméennes, tout en affichant une augmentation de 7 % du bénéfice sous-jacent de 2025.

Le conglomérat, propriété de l'homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, a été pris dans un va-et-vient diplomatique depuis que le président américain Donald Trump s'est opposé à ce que la Chine possède des ports le long du canal de Panama, stratégique à l'échelle mondiale .

"Il n'en reste pas moins que nous sommes en discussions avec les membres originaux du consortium... ainsi qu'avec... un important investisseur financier et stratégique chinois", a déclaré Frank Sixt, co-directeur général et directeur financier du groupe, lors d'une conférence de presse.

LA VENTE DES PORTS REMISE EN CAUSE PAR LE CONFLIT AU PANAMA

L'année dernière, le conglomérat hongkongais des ports et des télécommunications a accepté une vente de 23 milliards de dollars de dizaines de ports dans le monde, dont deux près du canal de Panama, à un consortium dirigé par le gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N et la Mediterranean Shipping Company.

Face aux critiques de Pékin, il a ensuite déclaré que des discussions étaient en cours pour que le consortium inclue un "investisseur stratégique majeur ", que des sources ont identifié comme étant la société chinoise COSCO 1199.HK .

Cependant, l'accord a été davantage compliqué cette année après que le gouvernement panaméen a pris des mesures pour annuler un accord de concession qui donnait le contrôle des deux terminaux à la Panama Ports Company, une unité de CK Hutchison, qui a depuis contesté l'action .

"La pression géopolitique a conduit à un conflit juridique important avec l'État panaméen, compliquant ainsi les discussions sur la vente des ports", a déclaré la société dans un document déposé jeudi.

CK Hutchison a déclaré un bénéfice sous-jacent de 2025 de 22,3 milliards de dollars HK (2,85 milliards de dollars) sur une base post-IFRS 16. Ce chiffre est à comparer aux 22,9 milliards de dollars HK de LSEG SmartEstimate et aux 20,8 milliards de dollars HK comptabilisés l'année précédente.

Toutefois, si l'on tient compte d'une perte comptable ponctuelle sans effet de trésorerie liée à la fusion de ses activités de télécommunications au Royaume-Uni, le bénéfice net a chuté de 31 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 11,84 milliards de dollars HK.

CK Hutchison tire une grande partie de ses revenus des infrastructures et des télécommunications.

Commentant l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient, la société a déclaré que son activité pétrolière pourrait devenir un "point positif" et que la demande de stockage portuaire pourrait augmenter.

Avec une augmentation des liquidités disponibles l'année dernière et une vente récente de 14 milliards de dollars d'un réseau électrique au Royaume-Uni par son unité d'infrastructure, le président Victor Li a déclaré que le groupe rechercherait des projets qui contribueraient aux bénéfices et offriraient un flux de trésorerie stable à long terme dans des pays qui respectent les investissements étrangers.

Par ailleurs, CK Hutchison a déclaré qu'il n'avait pris aucune décision concernant les transactions de son activité de télécommunications et de son unité de vente au détail A.S. Watson Group . Reuters a précédemment rapporté que les deux entreprises envisageaient des cotations à Londres et à Hong Kong dès les deuxième et troisième trimestres de 2026 respectivement.

(1 $ = 7,8360 dollars de Hong Kong)