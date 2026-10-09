City Therapeutics vise une valorisation pouvant atteindre 956,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse

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City Therapeutics a annoncé vendredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 956,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises de biotechnologie poursuivent leurs introductions en bourse malgré l'incertitude qui règne sur les marchés.

* La société, basée dans le Massachusetts, cherche à lever jusqu'à 184,7 millions de dollars en proposant 9,7 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune.

* Le marché américain des introductions en bourse est resté ouvert, mais les incertitudes liées au conflit avec l'Iran et les inquiétudes concernant les valorisations imposent des conditions plus strictes

* Malgré tout, les entreprises de biotechnologie poursuivent leurs introductions en bourse, portées par un regain d'intérêt des investisseurs, malgré la surchauffe du secteur de l'IA et les tensions géopolitiques

* Retension Pharmaceuticals a revu à la hausse le montant de son introduction en bourse, tandis que TRex Bio a fixé le prix de son offre jeudi; les deux développeurs de médicaments devraient faire leur entrée au Nasdaq vendredi

* Iambic Therapeutics, soutenue par Nvidia, a également lancé sa tournée de présentation cette semaine

* Fondée en 2023, City Therapeutics développe un portefeuille de médicaments à base d'ARN destinés au traitement des maladies rares

* Son principal candidat, CITY-FXI, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase précoce pour le traitement de la thrombose, c'est-à-dire la formation de caillots dangereux à l'intérieur d'un vaisseau sanguin

* Le produit de l'introduction en bourse servira à financer les essais cliniques, à faire progresser sa plateforme d'interférence ARN, ainsi qu'à soutenir le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

* Goldman Sachs, Jefferies, Stifel et Oppenheimer sont les chefs de file de l'opération; les actions seront cotées au Nasdaq sous le symbole "CTY"