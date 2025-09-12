 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 783,08
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citroën (Stellantis) annonce son entrée en Formula E
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:51

(Zonebourse.com) - Citroën, filiale du groupe Stellantis, annonce son engagement officiel dans le championnat du monde ABB FIA de Formula E dès la prochaine saison.

La marque fait ainsi son retour en sport automobile en tant qu'équipe usine, renouant avec une discipline qui a marqué son histoire. Ce choix s'inscrit dans une stratégie de mobilité 100% électrique et responsable. Les courses se dérouleront au coeur des villes, visant un public jeune et connecté.

Citroën présente la Formula E comme un terrain d'innovation technologique et une vitrine internationale pour ses solutions de mobilité de demain.

Valeurs associées

STELLANTIS
7,991 EUR MIL -1,89%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:32 

    Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:31 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: hausse de l'inflation à 2,2% confirmée en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.09.2025 09:44 

    L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère hausse
    information fournie par AFP 12.09.2025 09:43 

    La Bourse de Paris évolue en légère hausse vendredi, face à la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), et dans l'attente de la révision de la note française par l'agence de notation Fitch. Le CAC 40 prenait 0,11%, vers 7h30 (heure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank