Citroën (Stellantis) annonce son entrée en Formula E
La marque fait ainsi son retour en sport automobile en tant qu'équipe usine, renouant avec une discipline qui a marqué son histoire. Ce choix s'inscrit dans une stratégie de mobilité 100% électrique et responsable. Les courses se dérouleront au coeur des villes, visant un public jeune et connecté.
Citroën présente la Formula E comme un terrain d'innovation technologique et une vitrine internationale pour ses solutions de mobilité de demain.
