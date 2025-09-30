Citizens initie la couverture de Circle Internet avec la note 'market perform'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** La société de courtage Citizens initie une couverture sur Circle Internet Group CRCL.N avec une note de 'market perform', sur une opportunité de croissance à long terme convaincante liée aux stablecoins et à la finance tokenisée

** Citizens s'attend à ce que CRCL bénéficie des applications concrètes des stablecoins dans les paiements, les transferts de fonds, le commerce et les paiements transfrontaliers

** "L'important solde de trésorerie de Circle lui confère une stabilité aujourd'hui et la liberté d'investir ou d'acquérir pour une plus grande croissance demain", indique la société de courtage

** Les actions de CRCL ont augmenté de 0,6 % à 134,30 $

** Sept des 16 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, six comme "conservée" et trois comme "vendue"; le prix médian est de 196 $ - données compilées par LSEG