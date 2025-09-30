 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 885,49
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citizens initie la couverture de Circle Internet avec la note 'market perform'
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** La société de courtage Citizens initie une couverture sur Circle Internet Group CRCL.N avec une note de 'market perform', sur une opportunité de croissance à long terme convaincante liée aux stablecoins et à la finance tokenisée

** Citizens s'attend à ce que CRCL bénéficie des applications concrètes des stablecoins dans les paiements, les transferts de fonds, le commerce et les paiements transfrontaliers

** "L'important solde de trésorerie de Circle lui confère une stabilité aujourd'hui et la liberté d'investir ou d'acquérir pour une plus grande croissance demain", indique la société de courtage

** Les actions de CRCL ont augmenté de 0,6 % à 134,30 $

** Sept des 16 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, six comme "conservée" et trois comme "vendue"; le prix médian est de 196 $ - données compilées par LSEG

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank