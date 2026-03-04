 Aller au contenu principal
Citius progresse grâce à un médicament contre le lymphome qui s'avère bénéfique pour les patients avant la thérapie CAR-T
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Citius Oncology CTOR.O augmentent de 1,89 % à 1,08 $

** La société déclare que les premières données montrent que son médicament Lymphir peut être bénéfique pour les patients atteints de lymphome agressif, lorsqu'il est administré avant la thérapie CAR-T

** Le lymphome diffus à grandes cellules B à haut risque est un cancer du sang à croissance rapide

** La société indique que 86% des 14 patients ont montré une amélioration après une dose unique de Lymphir administrée avant la thérapie CAR-T, et que plus de la moitié d'entre eux ont atteint une rémission complète

** De légers effets secondaires ont été signalés; tous les patients ont pu procéder à l'administration de CAR-T, selon la société

** Lymphir a été approuvé en 2024 pour traiter certains patients adultes atteints d'un groupe de cancers du sang rares qui affectent la peau

** Les actions ont baissé de 13 % en 2025

