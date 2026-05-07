Citigroup vise une rentabilité accrue alors que sa directrice générale, Jane Fraser, mène une restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Citi table sur un rendement des capitaux propres (ROTCE) compris entre 11 % et 13 % pour 2027 et 2028

* La banque dévoile un programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars

* Le cours de l'action progresse de 2,4 %

(Réécriture complète et mise à jour des informations sur les actions) par Tatiana Bautzer et Utkarsh Shetti

Citigroup a présenté des objectifs de rentabilité plus ambitieux pour les deux prochaines années lors de sa journée des investisseurs jeudi, alors que la directrice générale Jane Fraser mène une refonte à l'échelle de l'entreprise pour stimuler la croissance.

Six ans après son entrée en fonction, Jane Fraser organise sa deuxième journée des investisseurs pour présenter les résultats d'une réorganisation massive qui a réduit la taille de Citi en vendant des activités de détail à l'échelle mondiale, en supprimant des niveaux hiérarchiques et en renforçant la gestion des risques et les contrôles.

"Il s'agit d'une banque conçue à la fois pour croître et pour afficher des performances constantes, et c'est ce qui sous-tend la voie vers nos objectifs de rendement", a-t-elle déclaré.

Citi a fixé une fourchette cible pour le rendement ajusté des fonds propres tangibles compris entre 11 % et 13 % pour 2027 et 2028. Cela se compare à son objectif de 10 % à 11 % pour l'année en cours et à son rendement de 8,8 % en 2025. Cet indicateur est un chiffre clé du secteur qui mesure la rentabilité des actifs tangibles.

Pour 2029 et 2031, Citi a déclaré s'attendre à un rendement compris entre 14 % et 15 %. Jane Fraser a déclaré que ces niveaux de rendement à moyen terme pouvaient être atteints de manière organique.

"Nous avons reconstruit le moteur", a déclaré Gonzalo Luchetti, directeur financier.

PLAN DE RACHAT D'ACTIONS DE 30 MILLIARDS DE DOLLARS

La banque a également annoncé un plan pluriannuel de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, qui devrait débuter au deuxième trimestre de cette année.

"L'objectif clé, le ROTCE, était décevant à court terme, mais l'autorisation de rachat de 30 milliards de dollars était clairement positive", ont écrit les analystes de RBC dans une note.

L'action Citi a progressé de 2,4 % dans l'après-midi. Elle a gagné plus de 80 % depuis l'arrivée de Jane Fraser en mars 2021et affiche une hausse de plus de 9 % depuis le début de l'année, contre une progression de 7,5 % pour l'indice S&P 500

.SPX .

La banque a dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre le mois dernier, enregistrant de solides revenus grâce à ses activités de trading et bénéficiant également d’une forte activité de transactions qui a fait grimper les commissions de la banque d’investissement.

Elle a affiché un ROTCE de 13,1 % au cours du trimestre et a enregistré son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans, à 24,6 milliards de dollars.

ZOOM SUR LA GESTION DE PATRIMOINE

Citi, à l'instar de certains de ses concurrents de Wall Street, se concentre de plus en plus sur la gestion de patrimoine, généralement réputée pour ses rendements réguliers, contrairement aux aléas du trading.

Bien que cette division soit bien plus petite que celle de ses concurrents, Jane Fraser a écarté les spéculations sur d'éventuelles fusions-acquisitions visant à combler cet écart, affirmant que la banque se concentrait exclusivement sur la croissance organique.

L'activité gère 1 300 milliards de dollars d'actifs clients et a affiché un ROTCE de 10,8 % au premier trimestre.

Elle a également déclaré que l'intelligence artificielle pourrait améliorer les résultats de la division de gestion de patrimoine à court terme. La division vient de lancer une initiative d'IA baptisée Sky qui facilitera les interactions avec les clients.

Andy Sieg, responsable de la gestion de fortune chez Citi, a déclaré que Sky serait déployé dès l'été auprès des clients Citigold aux États-Unis, ajoutant que la société était impatiente de faire de son activité de gestion de fortune l'une des plus importantes au monde.

"Même si nous savons que cela prendra du temps, rien ne nous empêche d'être dès maintenant l'une des activités de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide", a déclaré Andy Sieg.