Citigroup va céder 25 % de Banamex
information fournie par AOF 25/09/2025 à 14:16

(AOF) - Citigroup a conclu un accord avec Fernando Chico Pardo en vue de lui céder 25 % du capital de Banamex, pour un montant d’environ 42 milliards de pesos mexicains, soit environ 2,3 milliards de dollars. Cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires au Mexique, et devrait être finalisée au second semestre 2026. L’opération va contribuer à l’objectif de Citigroup de céder ses activités internationales de consommation et de simplifier l’entreprise pour se concentrer sur ses activités.

Banamex est le quatrième groupe financier mexicain en termes d'actifs totaux et propose une gamme de services financiers aux particuliers et aux PME.

AOF - EN SAVOIR PLUS

