Citigroup remplace la directrice financière Mason par Gonzalo Luchetti, et intègre la vente au détail aux États-Unis dans sa division de gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte sur la gestion, modification de la structure du paragraphe 2 jusqu'à la fin) par Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a annoncé jeudi que le directeur financier Mark Mason quittera ses fonctions en mars et sera remplacé en interne par Gonzalo Luchetti.

M. Luchetti dirige actuellement la division de détail américaine, l'un des cinq secteurs d'activité de Citigroup. Une fois qu'il sera devenu directeur financier, la division sera démantelée et intégrée à la division de gestion de patrimoine, a indiqué la banque. La banque de détail de Citi et Citigold seront intégrées à la division de gestion de patrimoine, et ces activités seront dirigées par Kate Luft. Elle rendra compte à Andy Sieg, directeur de la division Wealth. Les activités de détail de Citigroup aux États-Unis sont beaucoup plus petites que celles de ses grands rivaux.

Les activités Branded Cards et Retail Services de Citi seront regroupées pour former U.S. Consumer Cards et seront dirigées par Pam Habner, qui remplacera U.S. Personal Banking en tant que l'une des cinq divisions commerciales de Citi.

Dans un communiqué, la directrice générale Jane Fraser a déclaré qu'elle était convaincue que la banque atteindrait son objectif de rendement pour l'année prochaine.

"Cette évolution de notre équipe de direction et de notre structure arrive à point nommé, car elle met en place notre prochaine génération de dirigeants avant notre prochaine journée des investisseurs. M. Mason deviendra conseiller de la directrice générale en mars et quittera la banque à la fin de l'année 2026.

"Le départ de Mason était inattendu", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research. "Il a été un ardent défenseur de la stratégie de Citi. Il semble que ce soit une perte pour la communication de la stratégie."

