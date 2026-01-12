 Aller au contenu principal
Citigroup relève le PT de Freeport-McMoRan en raison de la hausse des prix du cuivre
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Le courtier Citigroup augmente le PT du mineur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N à 67 $ contre 48 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 18,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les bénéfices du quatrième trimestre du mineur soient positifs, aidés par la hausse des prix du cuivre; il estime le bénéfice trimestriel de base à 1,2 milliard de dollars

** Les résultats pourraient également être un peu volatils en raison de la fermeture et du redémarrage de Grasberg

** En 2025, FCX a gagné 34 %

