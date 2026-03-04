Citigroup relève l'objectif de cours d'AutoZone et prévoit un redressement des marges

4 mars - ** Citigroup relève l'objectif de cours d'AutoZone

AZO.N de 4 200 $ à 4 300 $; réitère la cote "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 18,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que les ventes trimestrielles ont été légèrement plus faibles, en grande partie en raison des fermetures temporaires de magasins causées par les conditions météorologiques hivernales sévères

** L'industrie des pièces détachées automobiles reste forte, à la fois pour les personnes qui réparent leur propre voiture et pour les mécaniciens professionnels

** Citigroup déclare qu'AZO a atteint son pic de SG&A (frais de vente, généraux et administratifs); la croissance des SG&A devant se modérer, la société de courtage s'attend à un redressement de l'EBIT et du taux de marge au cours de l'année fiscale 27 ** AZO a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre mardi, les vents contraires inflationnistes ayant entamé les marges du distributeur de pièces détachées automobiles

** À la dernière clôture, AZO a progressé de 7,2% depuis le début de l'année