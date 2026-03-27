Citigroup rejette les informations faisant état d'une acquisition potentielle d'une banque régionale américaine

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(Ajout de détails, de contexte et d'informations générales, mise à jour des actions au paragraphe 4, déclaration de la banque aux paragraphes 5 et 6)

Citigroup C.N a qualifié vendredi de "spéculation sans fondement" un rapport de Bloomberg News selon lequel ses cadres supérieurs envisageaient l'acquisition d'une banque régionale américaine, affirmant qu'elle restait concentrée sur la croissance organique.

Bloomberg a précédemment rapporté que les hauts dirigeants de Citi avaient tenu des discussions préliminaires au cours des derniers mois au sujet d'une transaction potentielle pour augmenter les dépôts et avaient même soulevé l'idée avec les régulateurs américains, citant des personnes familières avec le sujet.

"La suggestion selon laquelle Citi prévoit d'acheter une banque régionale, un courtier en patrimoine - ou toute autre société de services financiers - est une spéculation sans fondement", a déclaré un porte-parole de la banque dans un communiqué transmis à Reuters.

"À l'heure actuelle, nous nous concentrons uniquement sur la croissance organique en mettant en œuvre notre stratégie et en achevant notre transformation", a ajouté le porte-parole.

Les actions de la banque ont récupéré quelques pertes initiales et étaient en baisse de 3 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que l'indice qui suit les valeurs bancaires à grande capitalisation a baissé de 1,8 %. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Le redressement pluriannuel de Citigroup sous la direction de Jane Fraser, lancé après sa prise de fonction en 2021, visait à simplifier la structure mondiale tentaculaire de la banque, à réduire les coûts et à combler l'écart de rentabilité avec des rivaux tels que JPMorgan Chase JPM.N .

Ses dirigeants sont de plus en plus optimistes quant à leur capacité à terminer le travail de mise en conformité avec les principales sanctions réglementaires, connues sous le nom d'ordonnances de consentement, dans le courant de l'année, a rapporté Reuters en février, en citant des sources.

La levée des consent orders serait monumentale, car elle permettrait à Citigroup de se concentrer davantage sur la croissance des bénéfices après six années de travail intensif de mise en conformité qui a impliqué des milliers d'employés.

Les problèmes de Citi remontent à 2020, lorsqu'il lui a été demandé de remédier à des problèmes de longue date en matière de gestion des risques et de gouvernance des données, identifiés par la Réserve fédérale américaine et l'Office of the Comptroller of the Currency (Bureau du contrôleur de la monnaie).

Depuis 2024, les régulateurs ont reconnu certains progrès, tandis que les investisseurs ont également salué les efforts de Fraser pour rationaliser la gestion, supprimer des emplois et vendre des activités non essentielles.