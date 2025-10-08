 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 044,25
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citigroup réduit son estimation de la valeur de Corteva après la scission de l'unité de production de semences
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - **Citigroup réduit l'objectif de prix de la société agrochimique Corteva CTVA.N de 85 $ à 78 $; réitère la notation "outperform"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

**La société a déclaré la semaine dernière qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés cotées distinctes, alors que l'entreprise d'agrochimie cherche à affiner son orientation stratégique

** CTVA conservera toutes les obligations héritées du passé, y compris le régime de retraite historique de DuPont et les obligations liées aux PFAS, ce qui, selon Citigroup, pourrait avoir un impact sur la valeur de "New Corteva"

** Nous pouvons apprécier la logique à long terme et les facteurs de valeur de la scission, mais nous reconnaissons qu'il faudra un certain temps pour qu'elle se concrétise ", - la société de courtage

** Citi ajoute que "l'action pourrait se trouver dans le "purgatoire de la transaction" et ne pas refléter pleinement sa valeur fondamentale pendant que les investisseurs débattent/évaluent les mérites de la transaction"

** 18 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 6 comme "conservée"; la prévision médiane est de 83 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 15 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CORTEVA
64,725 USD NYSE -1,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une BMW vue de face (Crédit: / Adobe Stock)
    BMW: HSBC maintient sa note Conserver sur le titre
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 15:33 

    HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite

  • Le drapeau national allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag à Berlin.
    L'Allemagne va autoriser la police à abattre les drones suspects
    information fournie par Reuters 08.10.2025 15:31 

    par Sarah Marsh et Andreas Rinke L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors de la célébration du 250e anniversaire de la marine américaine, à la base navale de Norfolk, en Virginie, le 5 octobre 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Comment le Nobel de la paix est devenu une obsession de Trump
    information fournie par AFP 08.10.2025 15:16 

    Ne pas le lui donner serait une "insulte" contre les Etats-Unis, a-t-il lancé récemment: née pendant son premier mandat, l'obsession de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir. "Tout le monde dit que je devrais ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.10.2025 15:16 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Exxon Mobil, Jefferies, NextDecade, DayForce, Joby Aviation, FreePort-McMoran) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank