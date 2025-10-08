Citigroup réduit son estimation de la valeur de Corteva après la scission de l'unité de production de semences

8 octobre - **Citigroup réduit l'objectif de prix de la société agrochimique Corteva CTVA.N de 85 $ à 78 $; réitère la notation "outperform"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

**La société a déclaré la semaine dernière qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés cotées distinctes, alors que l'entreprise d'agrochimie cherche à affiner son orientation stratégique

** CTVA conservera toutes les obligations héritées du passé, y compris le régime de retraite historique de DuPont et les obligations liées aux PFAS, ce qui, selon Citigroup, pourrait avoir un impact sur la valeur de "New Corteva"

** Nous pouvons apprécier la logique à long terme et les facteurs de valeur de la scission, mais nous reconnaissons qu'il faudra un certain temps pour qu'elle se concrétise ", - la société de courtage

** Citi ajoute que "l'action pourrait se trouver dans le "purgatoire de la transaction" et ne pas refléter pleinement sa valeur fondamentale pendant que les investisseurs débattent/évaluent les mérites de la transaction"

** 18 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 6 comme "conservée"; la prévision médiane est de 83 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 15 % depuis le début de l'année