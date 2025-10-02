Citigroup réduit les prévisions pour Corteva en raison des incertitudes liées à l'essaimage

2 octobre - ** Le courtier Citigroup réduit l' objectif de prix de la société agrochimique Corteva CTVA.N de 83 $ à 67 $, et le rétrograde de "acheter" à "neutre"

** Le nouveau PT représente une hausse de ~9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les investisseurs partagent les inquiétudes selon lesquelles la séparation pourrait affaiblir l'intention initiale de CTVA d'avoir une offre large et profonde pour les cultivateurs

** Nous avons été encouragés par les commentaires du directeur général Chuck Magro sur le déblocage de nouvelles opportunités de croissance et d'optimisation en tant que deux sociétés autonomes, mais en fin de compte, nous pensons que cela ajoute plus de questions à un contexte déjà incertain" - Citigroup

** 19 des 24 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 5 à "conserver"; leur prévision médiane est de 84 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~8% depuis le début de l'année