Citigroup recrute Kiyota, un ancien de Nomura, et Nagasaka, un initié, comme coresponsables de la banque d'investissement au Japon

Citigroup Inc C.N a embauché le banquier d'affaires chevronné Akira Kiyota de Nomura Holdings Inc 8604.T et promu l'initié Taiji Nagasaka en tant que coresponsables de la banque d'investissement pour le Japon, a-t-il déclaré mardi. Ces nominations, qui entreront en vigueur le 1er octobre, soulignent la volonté des banques de Wall Street d'étendre leur présence au Japon après un rebond de l'activité de fusion et d'acquisition et alors que les entreprises recherchent des transactions stratégiques dans un environnement de taux d'intérêt plus favorable. Selon un rapport de la société de conseil Bain & Co, le Japon est devenu l'année dernière le plus grand marché d'Asie-Pacifique pour les opérations de capital-investissement , représentant 30 % de la valeur totale des opérations dans la région, en grande partie sous l'impulsion des opérations de rachat. À titre de comparaison, ce chiffre était beaucoup plus faible, de l'ordre de 5 à 10 % par le passé. Kiyota a travaillé pendant plus de vingt ans chez Nomura, la plus grande banque d'investissement et de courtage du Japon, où il occupait dernièrement le poste de directeur général principal et de responsable mondial des fusions et acquisitions. Nagasaka est actuellement responsable au Japon des produits de banque d'investissement et des marchés de capitaux de Citigroup. Dans le même ordre d'idées, Masuo Fukuda assumera le rôle élargi de vice-président de la banque d'investissement pour le Japon et l'Asie du Nord, tout en conservant son poste actuel de vice-président de Citi Japan. Ces recrutements interviennent alors que de nombreuses entreprises ajoutent des banquiers seniors à leurs opérations de Tokyo afin de saisir les opportunités offertes par la quatrième économie mondiale.

