Citigroup progresse après que Vladimir Poutine a approuvé la vente de ses activités en Russie

12 novembre - ** Les actions de Citigroup C.N sont en hausse de 2,6 % à 103,45 $ mercredi après que le président russe Vladimir Poutine a publié un décret permettant au géant bancaire américain de se retirer complètement de ses activités en Russie

** C est en passe de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 14 octobre et de clôturer à son plus haut niveau depuis le 29 septembre

** Renaissance Capital a été désignée comme l'acheteur dans un décret de Poutine publié sur le site web du Kremlin. Les conditions financières n'ont pas été divulguées

** Dans le sillage du conflit ukrainien, Citibank a annoncé en août 2022 qu'elle mettrait fin à ses activités de banque de consommation et de banque commerciale locale

** A partir de 2025, les seules opérations de Citi en Russie seront celles nécessaires pour remplir ses obligations légales et réglementaires restantes", a déclaré la banque dans un communiqué au début de l'année

** C est en hausse de 46,7 % depuis le début de l'année, contre un gain de 11 % pour l'indice financier S&P 500 .SPSY au cours de la même période.