Citigroup: procède au rachat anticipé de ses obligations 2026 information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Citigroup annonce que la société procédera au remboursement intégral de ses obligations à taux fixe/variable de 1,50% venant à échéance en 2026, pour un montant total de 1,75 milliard d'euros.



La date de rachat est fixée au 24 juillet 2025. À cette date, le prix de remboursement sera égal à la valeur nominale majorée des intérêts courus et non payés jusqu'à la veille du remboursement.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de gestion du passif de Citigroup, visant à optimiser l'efficacité de sa structure de financement et de capital.



La banque précise qu'elle continuera d'étudier d'éventuelles opportunités de rachat ou de remboursement anticipé de titres, en tenant compte notamment de la valeur économique, de l'évolution réglementaire, de l'impact potentiel sur la marge nette d'intérêt et le coût de financement, ainsi que des conditions de marché. À compter du 24 juillet 2025, les obligations ne porteront plus d'intérêt.





