CITIGROUP NOMME POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE FEMME À SA TÊTE par C Nivedita et David Henry (Reuters) - Le directeur général de Citigroup Michael Corbat quittera ses fonctions après 37 ans passés à la banque et sera remplacé l'année prochaine par la numéro deux du groupe, Jane Fraser, qui deviendra la toute première femme à diriger une grande banque de Wall Street. Le secteur bancaire mondial compte actuellement peu de femmes dirigeantes. L'année dernière, Alison Rose est devenue la première femme à diriger une banque britannique lorsqu'elle a pris ses fonctions à Natwest Group. La présidente de Santander Ana Botin est la seule femme à la tête d'un important établissement de crédit de la zone euro. Etoile montante de Wall Street, Jane Fraser a été candidate au poste du directrice générale de Wells Fargo l'année dernière, mais le groupe américain a finalement choisi l'ancien dirigeant de JPMorgan Charles Scharf. Avant d'être nommée directrice générale, Jane Fraser a travaillé pendant 16 ans à Citi, dont la dernière année en tant que présidente, en charge également de la banque de détail. Elle est également reconnue pour sa gestion de la banque privée ainsi que de l'activité hypothécaire de Citi, qu'elle a réussi à redresser après la crise des subprimes. (C Nivedita et David Henry, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CITIGROUP NYSE -0.21%