Citigroup : les métiers liés aux marchés soutiennent les profits trimestriels

(AOF) - Citigroup a dépassé les attentes au premier trimestre grâce aux bonnes performances de ses activités de marché. Le bénéfice net a augmenté de 21% à 4,06 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action. Ce dernier était anticipé à 1,85 dollar. Les revenus ont augmenté de 3% à 21,6 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,28 milliards de dollars. Les revenus tirés du courtage obligataire sont en hausse de 8% à 4,48 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 4,37 milliards de dollars.

Même constat pour le courtage sur les actions, dont les revenus ont augmenté de 23% à 1,51 milliard de dollars. Wall Street visait 1,37 milliard de dollars.

"Lorsque tout sera dit et fait, et que les déséquilibres commerciaux de longue date et d'autres changements structurels seront derrière nous, les États-Unis resteront la première économie mondiale et le dollar demeurera la monnaie de réserve", a déclaré la directrice générale, Jane Fraser.

AOF - EN SAVOIR PLUS