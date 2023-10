Citigroup: hausse de l'activité et bénéfices stables au T3 information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 14:54

(CercleFinance.com) - Citigroup dévoile un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars au titre du 3e trimestre 2023, faisant ressortir un BPA de 1,63 dollar, des chiffres stables par rapport à la même période un an plus tôt.



Jane Fraser, la CEO du groupe, rapporte que malgré des vents contraires, les différents métiers du groupe (Services, Treasury and Trade Solutions, Markets, Bank Activity, Wealth Management...) ont chacune vu leur activité croître, engendrant une croissance globale de l'activité de 9%.



Ainsi, le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 20,1 milliards de dollars, contre 18,5 milliards de dollars un an plus tôt.



La responsable précise que le ratio CET1 ressort à 13,5%, soit 14 milliards de dollars de plus que le minimum réglementaire en vigueur, et ce après avoir retourné 1,5 milliard de dollars aux actionnaires, en dividendes ou rachat d'actions.



Jane Fraser rappelle aussi que ' des changements conséquents ' en matière de structure organisationnelle, ont été engagés.



' Lorsque le chantier sera achevé, Citigroup sera une entreprise plus simple pouvant fonctionner plus rapidement et efficacement, ce qui permettra de libérer de la valeur pour les actionnaires ', a expliqué en substance la directrice.