Citigroup fait mieux qu'attendu au 1T malgré une "détérioration" macroéconomique

La banque américaine Citigroup a fait mieux qu'attendu au premier trimestre grâce à l'ensemble de ses métiers, en particulier les activités de marchés, mais le coût du crédit a bondi du fait d'une "détérioration des perspectives macroéconomiques".

Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 21,60 milliards de dollars et le bénéfice net de 21% à 4,06 milliards. Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 21,26 et 3,50 milliards de dollars.

Rapporté par action, le bénéfice net ressort à 1,96 dollar contre 1,58 dollar un an plus tôt et un consensus de 1,85 dollar.

"Nous restons concentrés de manière intense sur l'exécution de notre stratégie (...) et nous opèrerons de manière performante dans une vaste variété de scenari macroéconomiques", a commenté Jane Fraser, patronne de la banque, citée dans un communiqué.

Le bénéfice de la banque a profité de dépenses inférieures et de revenus supérieurs, mais cette embellie a été partiellement compensée par un coût du crédit supérieur.

Ce dernier a en effet bondi de 15% sur un an, à 2,7 milliards de dollars, du fait d'incertitudes macroéconomiques liées à l'administration Trump en particulier sur les tarifs douaniers.

L'établissement a aussi, comme plusieurs autres banques américaines, signalé un creusement des créances douteuses sur les cartes de crédit dans la banque de détail aux Etats-Unis.

Les revenus nets d'intérêts (NII) - différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers - ont augmenté de 4%.

A fin mars, la banque affichait un encours de crédits de 702,1 milliards de dollars (+4% sur un an) et environ 1.300 milliards de dollars de dépôts (+1% sur un an).

Elle a reversé 2,8 milliards de dollars à ses actionnaires entre janvier et mars, sous la forme de rachats d'action et de dividendes.

A l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Citigroup progressait de 2,10%.