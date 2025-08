Suisse: l'inflation remonte à 0,2% sur un an en juillet (OFS)

L'inflation en Suisse s'est de nouveau redressée en juillet pour atteindre 0,2% sur un an, a indiqué lundi l'office fédéral de la statistique, après un basculement en terrain négatif en mai qui avait alimenté des craintes de déflation.

( AFP / ODD ANDERSEN )

En juin, l'inflation était déjà remontée à 0,1% sur un an et a continué à se raffermir en juillet sous l'effet d'une hausse des prix des produits fabriqués en Suisse de 0,7% sur un an, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

Cette hausse au niveau des produits helvétiques a été contrebalancée par un repli des prix importés de 1,4% sur un an en juillet, sous l'effet notamment d'une chute de 8,9% des produits pétroliers.

En variation mensuelle, l'indice des prix à la consommation a stagné en juillet, se maintenant à 107,8 points, compte tenu de "tendances opposées, qui se sont dans l'ensemble compensées", précise le communiqué.

Les prix ont diminué par rapport au mois de juin pour les forfaits de voyages, les transports aériens ainsi que l'habillement et les chaussures sous l'effet des soldes d'été, mais se sont accrus dans l'hôtellerie et la para-hôtellerie, a détaillé l'OFS.

L'inflation en juillet dépasse légèrement les prévisions de économistes interrogés par l’agence suisse AWP qui l'attendaient aux alentours de 0% et 0,1% sur un an et entre -0,2% et -0,3% en variation mensuelle.

En Suisse, la vague d’inflation avait été rapidement maîtrisée, les économistes commençant même ces derniers mois à s'inquiéter de son reflux trop rapide.

En mai, elle avait basculé en terrain négatif, à -0,1%, faisant craindre que la banque centrale suisse ne renoue avec le taux d'intérêt négatif pour éviter que les prix ne reculent encore davantage.

Lors de sa réunion trimestrielle de politique monétaire mi-juin, la banque centrale avait toutefois opté pour une coupe d'un quart de point de pourcentage qui a ramené son taux directeur à 0%, évitant un retour au taux négatif qui avait prévalu entre 2015 et 2022, entre autres en raison de la grande incertitude autour des droits de douane américains.

Depuis vendredi, la Suisse est sonnée par les annonces de la Maison Blanche qui a décidé d'appliquer une surtaxe de 39% aux produits suisses importés aux États-Unis, soit davantage que les 31% annoncés début avril, le gouvernement suisse espérant utiliser les quelques jours de répit laissés par Donald Trump pour négocier des concessions.