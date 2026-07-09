Citigroup étend ses services de paiements instantanés transfrontaliers à ses banques partenaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le volume quotidien total des paiements internationaux traités par Citi s'élève à 6 000 milliards de dollars) par Tatiana Bautzer

Citigroup a annoncé avoir effectué son premier paiement international instantané en dollars avec une banque partenaire, la Siam Commercial Bank (SCB) en Thaïlande.

* Phillip Securities Thailand, un client de la SCB, a effectué un virement instantané en dollars depuis un compte Citigroup au Royaume-Uni vers un compte de la Siam Commercial Bank en Thaïlande pendant le week-end férié du 4 juillet aux États-Unis, a précisé Citigroup dans un communiqué.

* La SCB fait partie des 300 banques intégrées au réseau de paiements internationaux instantanés de Citi, qui dessert les clients multinationaux de la division Services de Citi.

* Debopama Sen, responsable des paiements chez Citi, a déclaré constater un intérêt croissant des clients pour les virements internationaux instantanés entre des comptes détenus dans différentes banques.

* Les virements internationaux instantanés effectués via des dépôts tokenisés au sein des comptes Citigroup détenus par des entreprises avoisinent le milliard de dollars par jour. La division des paiements internationaux de Citigroup traite environ 6 000 milliards de dollars par jour dans 180 pays.