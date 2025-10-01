 Aller au contenu principal
Citigroup et BofA relèvent l'objectif de cours d'AppLovin, citant des risques moindres et un fort potentiel de croissance
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les courtiers Citigroup et BofA relèvent l'objectif de cours de la plateforme de marché AppLovin APP.O , citant une confiance accrue dans les prévisions et un risque d'exécution plus faible

** Citigroup relève son objectif de cours pour APP de 600 $ à 850 $, en raison d'un risque d'exécution plus faible et d'une performance dépendant de l'adoption croissante de sa plateforme dans le secteur du commerce électronique

** BofA relève son objectif de cours pour APP de 580 $ à 860 $, car l'entreprise devrait devenir un canal publicitaire incontournable pour les marques de commerce électronique d'ici 2026, avec un fort potentiel de hausse et un risque d'exécution plus faible

** 21 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou "surpondérer", quatre comme "conserver" et une comme "vendre"; leur objectif de cours médian est de 620 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 124 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
713,3000 USD NASDAQ -0,73%
