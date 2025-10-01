Citigroup et BofA relèvent l'objectif de cours d'AppLovin, citant des risques moindres et un fort potentiel de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les courtiers Citigroup et BofA relèvent l'objectif de cours de la plateforme AppLovin APP.O , citant une confiance accrue dans leurs prévisions et un risque d'exécution moindre

** Citigroup relève l'objectif de cours pour APP à 850 dollars, contre 600 dollars, en raison d'un risque d'exécution moindre et d'une performance qui dépend de l'adoption croissante de sa plateforme dans le secteur du commerce électronique

** BofA relève l'objectif de cours d'APP à 860 dollars, contre 580 dollars, car l'entreprise devrait devenir un canal publicitaire incontournable pour les marques de commerce électronique d'ici 2026, avec un fort potentiel de hausse et un risque d'exécution moindre

** 21 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou "supérieure", quatre comme "à conserver" et une comme "à la vente"; leur objectif de cours médian est de 620 dollars - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 124 % depuis le début de l'année