Citigroup engage Guillermo Baygual, de JPMorgan, comme co-responsable des fusions et acquisitions, selon une note de service

(Ajout de détails et de contexte)

Citigroup C.N a nommé Guillermo Baygual, de JPMorgan Chase JPM.N , co-responsable des fusions et acquisitions, selon une note interne consultée par Reuters jeudi, alors que la banque américaine cherche à accroître sa part du marché lucratif des transactions.

Baygual, qui a passé plus de 25 ans chez JPMorgan, a récemment occupé le poste de co-responsable mondial du groupe d'infrastructure et d'investisseurs stratégiques de la plus grande banque américaine.

Cette nomination intervient alors que les banquiers de Wall Street prévoient une reprise des transactions au second semestre, les analystes s'attendant à ce que les conseils d'administration dépassent l'incertitude tarifaire et que les vents contraires de la concurrence s'apaisent.

Il s'agit également d'une nouvelle victoire pour Citi, qui n'a cessé de développer ses activités de banque d'investissement sous la direction de Viswas Raghavan, un ancien cadre de JPMorgan qui a rejoint l'entreprise en 2024.

Cette année, Citi a conseillé plusieurs opérations importantes, notamment l'acquisition par Charter Communications

CHTR.O de la société privée Cox Communications, et l'opération de rachat de Walgreens Boots Alliance WBA.O par Sycamore Partners.

"Nous sommes très satisfaits du front des fusions et acquisitions - le pipeline est excellent", a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citi, aux analystes lors d'une conférence téléphonique en juillet, et a indiqué que la banque travaillait sur sept des dix plus grandes transactions de l'année dans le domaine de la banque d'investissement.

Au cours du premier semestre 2025, Citi s'est classée au quatrième rang mondial des banques en termes de revenus de fusions et d'acquisitions, selon les données de Dealogic. Elle s'est également classée au cinquième rang des banques d'investissement en termes de revenus, selon les tableaux de classement du fournisseur de données financières.