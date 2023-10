Citigroup décrit le processus de licenciement et les réaffectations dans le cadre d'une refonte -memo

par Lananh Nguyen, Tatiana Bautzer, Saeed Azhar

NEW YORK, 4 octobre (Reuters) - Citigroup C.N s'est lancé dans sa plus grande réorganisation depuis des décennies, ses responsables examinent les listes de personnel pour déterminer d'ici novembre qui restera en place, sera réaffecté ou licencié, selon un mémo mondial adressé au personnel mercredi et consulté par Reuters.

"Certains rôles vont changer, de nouveaux rôles peuvent être créés et les rôles qui ne correspondent pas à notre nouvelle structure seront éliminés", a écrit Sara Wechter, directrice des ressources humaines de la banque, dans le mémo. "La prochaine étape du changement devrait être annoncée en novembre

Les employés dont les postes sont supprimés peuvent postuler à d'autres postes, et l'entreprise offrira des indemnités de licenciement et des périodes de préavis lorsqu'elle y aura droit, selon le message. Le contenu du mémo n'a pas été rapporté précédemment.

Citi a refusé de commenter la note globale. Le mois dernier, Jane Fraser, directeur général de Citi, a annoncé une vaste réorganisation visant à simplifier la structure de la banque après avoir cédé les marchés non essentiels et s'être concentrée sur les secteurs rentables. La note de service de Mme Fraser au personnel n'annonçait pas le nombre prévu de suppressions d'emplois, mais précisait que les départs permettraient au personnel qui génère des revenus et aux responsables des transactions de se consacrer aux clients.

"Nous dirons au revoir à certains collègues très talentueux et travailleurs", écrivait M. Fraser à l'époque.

Citi comptait 240 000 employés à la fin du deuxième trimestre. À titre de comparaison, Bank of America et Wells Fargo, respectivement deuxième et quatrième prêteurs américains, comptaient respectivement 216 000 et 234 000 employés. Jane a de plus en plus durci le message adressé à son personnel. "Nous n'avons pas de place pour les spectateurs, nous n'avons pas de place pour les gens qui veulent rester sur la touche", a déclaré Mme Fraser lors d'une interview télévisée la semaine dernière.

CONSULTATIONS AU ROYAUME-UNI

Dans une note séparée, la banque a indiqué qu'elle entamait également les consultations spécifiques requises au Royaume-Uni. "Nous informons nos collègues des prochaines étapes pour aligner notre structure sur notre stratégie, et nous consultons le London Consultation Forum sur les rôles qui font actuellement l'objet d'un examen. Certains de ces rôles peuvent changer, tandis que d'autres resteront en grande partie inchangés"

Citi espère que la réorganisation relancera le cours de son action, qui se situe depuis longtemps en dessous de la moitié de la valeur comptable, et qu'elle donnera au directeur général un contrôle plus direct sur ses activités. Reuters a rapporté que les réductions se concentreront sur les domaines de soutien avec des équipes qui se chevauchent, comme la conformité et la gestion des risques, et sur les unités à faible rentabilité.