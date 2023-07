Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citigroup: baisse de 39% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Citigroup dévoile au titre du deuxième trimestre 2023 un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars, soit un BPA de 1,33 dollar, en baisse de près de 39% en comparaison annuelle, pour des revenus en repli de 1% à 19,4 milliards.



'Dans un contexte macroéconomique difficile, nous avons continué de voir les fruits de notre modèle diversifié et d'un bilan solide', déclare sa CEO Jane Fraser, précisant que l'activité marchés a pâti d'un attentisme des clients lié à la question du plafond de la dette.



Si 'un rebond en banque d'investissement doit encore se matérialiser', elle met en avant 'une croissance à deux chiffres pour les activités de cartes, du fait d'un fort engagement et d'une normalisation continu des taux de paiement'.





