Citigroup annoncera de nouveaux objectifs de bénéfices lors de la journée des investisseurs, selon sa directrice générale

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* Les analystes s'attendent à ce que les nouveaux objectifs de rendement des capitaux propres (ROTCE) atteignent jusqu'à 15 % à moyen terme

* La directrice générale Fraser souligne que l'IA est la clé pour stimuler les rendements de la division de gestion de patrimoine et exclut les fusions-acquisitions comme moyen de croissance

* La directrice générale présentera aux investisseurs une « trajectoire de croissance claire » pour les cinq secteurs d'activité

par Tatiana Bautzer

Citigroup dévoilera ses objectifs de rentabilité à moyen terme lors de sa journée des investisseurs jeudi, mettant en avant les améliorations en matière de dépenses et de revenus issues de sa refonte pluriannuelle, tout en misant sur l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance de son activité de gestion de fortune, a déclaré la directrice générale Jane Fraser lors d'une interview.

Citi achève actuellement une vaste réorganisation qui a réduit sa taille, en se concentrant sur un nombre réduit d'activités et en supprimant des niveaux hiérarchiques.

« Nous allons définir de nouveaux objectifs [de rendement]... et la trajectoire de croissance pour chacune des activités », a déclaré Mme Fraser à Reuters, refusant de donner des détails sur les nouvelles prévisions mais indiquant que la banque prévoyait de placer la barre plus haut que ses objectifs pour 2026. L'objectif de Citi cette année est un rendement des fonds propres tangibles compris entre 10 % et 11 %.

Mme Fraser, qui a pris ses fonctions en 2021, a rapidement pris des mesures pour se séparer des franchises de détail mondiales non rentables et faire face aux sanctions réglementaires dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les cadres de gestion des risques et de contrôle. Lors de sa première journée des investisseurs en 2022, les analystes ont accueilli avec scepticisme l'engagement de Mme Fraser en faveur de rendements plus élevés .

« Nous avons désormais une crédibilité derrière nous », a déclaré Mme Fraser au siège de la banque à Manhattan. « Il est devenu plus évident, à mesure que nous avons cédé les franchises grand public et réorganisé l'entreprise, que nous avons changé. »

Les dirigeants aborderont également l’utilisation du capital et les objectifs spécifiques des cinq divisions: Services, Banque, Marchés, Cartes de crédit aux particuliers aux États-Unis et Gestion de patrimoine.

Des analystes tels que Mike Mayo de Wells Fargo et Scott Siefers de Piper Sandler prévoient de nouveaux objectifs de rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) pouvant atteindre 15 % d'ici la fin de la décennie. Citigroup n'a jusqu'à présent donné que des prévisions de bénéfices jusqu'en 2026.

M. Siefers a écrit dans une note adressée à ses clients que la banque avait connu sa transformation stratégique la plus importante depuis des décennies. « Ces dernières années ont été extraordinaires pour une entreprise qui, sans cela, aurait passé la majeure partie des deux dernières décennies sans orientation claire », a-t-il déclaré.

Les investisseurs attendent également avec intérêt la levée éventuelle des ordonnances de consentement imposées par la Réserve fédérale et le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) en 2020, après que la banque eut versé par erreur 900 millions de dollars aux créanciers de Revlon au lieu d’un paiement d’intérêts de 7,8 millions de dollars.

M. Mayo, analyste chez Wells Fargo, s'attend à ce que ces ordonnances de consentement soient levées cette année. Mme Fraser s'est abstenue de donner un calendrier précis, mais a récemment déclaré que la banque avait achevé 90 % des travaux liés à la conformité, à la gestion des risques, à la technologie et aux données.

Outre les nouvelles orientations en matière de rendement et de capital, Citi devrait également préciser sa stratégie pour ses cinq secteurs d'activité. « Nous définirons la trajectoire de croissance à venir pour chacun d'entre eux », a déclaré Mme Fraser.

L'IA POURRAIT AMÉLIORER LE RENDEMENT DE LA GESTION DE PATRIMOINE

L'un des principaux défis à relever concerne la performance de la division de gestion de patrimoine, qui a généré un rendement de 10,8 % au premier trimestre et gère 1 300 milliards de dollars d'actifs clients. À titre de comparaison, Morgan Stanley, qui gère 7 350 milliards de dollars, affichait une marge bénéficiaire de 30,4 % sur la même période.

Lors de la dernière conférence sur les résultats, Mme Fraser a écarté les spéculations concernant d'éventuelles fusions-acquisitions visant à combler cet écart, affirmant que la banque se concentrait uniquement sur la croissance organique.

L'intelligence artificielle pourrait améliorer les résultats de la division de gestion de patrimoine à court terme, a-t-elle déclaré à Reuters. « Nous sommes très confiants dans la voie à suivre pour atteindre des niveaux de rendement plus comparables à ceux de nos pairs dans la gestion de patrimoine », a déclaré Mme Fraser, citant comme exemple le lancement de Sky, l'initiative d'IA de la banque capable d'accroître la productivité.

« Je ne voudrais pas faire d’acquisition dans la gestion de patrimoine pour le moment, même si je pensais que c’était la bonne chose à faire, car nous devons voir dans quelle mesure cela sera davantage piloté par l’IA, les humains restant très impliqués », a-t-elle ajouté.

Les analystes s'attendent à davantage d'offres de produits de la part de la division Services de Citi, qui s'adresse aux multinationales, notamment une augmentation des paiements transfrontaliers instantanés. Cette unité compte 5 000 grandes multinationales parmi ses clients, ainsi que 12 000 entreprises de taille moyenne. Surnommée le « joyau de la couronne » par Mme Fraser, elle a généré un rendement de 27 % sur les fonds propres tangibles au premier trimestre.

La division bancaire devrait définir ses axes de croissance après avoir gagné des parts de marché sous la direction de Vis Raghavan, engagé il y a deux ans pour diriger cette division. La division Banking and Markets a affiché un rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) d’environ 15 % au premier trimestre.

À l'échelle du groupe, Citi s'apprête à détailler l'impact de l'IA. Mme Fraser a déclaré que les nouveaux outils ne se limitaient pas à automatiser les tâches routinières. « Le commerce agentique est bien plus révolutionnaire », a-t-elle déclaré. « Il nous aidera également à augmenter notre chiffre d'affaires. »