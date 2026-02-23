 Aller au contenu principal
Citi signe un accord pour la vente d'une participation de 24 % dans Banamex
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la vente et les investisseurs) par Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a déclaré lundi avoir conclu des accords pour vendre une participation de 24% dans Banamex à un groupe d'investisseurs institutionnels et de family offices pour environ 2,5 milliards de dollars.

Parmi les investisseurs figurent la société de capital-investissement General Atlantic, une unité du gestionnaire d'actifs Sura, Banco BTG Pactual BPAC3.SA , Chubb et des fonds gérés par Blackstone BX.N , Liberty Strategic Capital, et Qatar Investment Authority.

Après la vente, qui devrait être achevée cette année, Citigroup réduira sa participation dans l'unité mexicaine à 49 %.

