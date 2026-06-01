Citi se montre optimiste concernant le groupe australien Breville après la publication de résultats solides par les détaillants américains

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1er juin - ** Selon Citi, les bons résultats enregistrés par les détaillants américains au premier trimestre devraient avoir un effet positif sur les ventes de Breville Group BRG.AX aux États-Unis

** La société de courtage indique que la résilience des consommateurs s'est poursuivie au deuxième trimestre, alors même que les détaillants américains ont mis en avant les effets positifs liés à l'augmentation des remboursements d'impôts au premier trimestre

** Il indique que le consensus des analystes de VA table sur une croissance du chiffre d'affaires du fabricant d'appareils électroménagers en Amérique du Nord de 4 % au second semestre 2026 et de 7,2 % pour l'exercice 2027

** Il note que le distributeur américain Best Buy BBY.N a enregistré une hausse de ses ventes comparables chaque mois en 2026, ce qui est favorable aux ventes de BRG, qui investit dans des "shop-in-shops" au sein de ce distributeur

** Ajoute que des collaborations similaires avec Williams-Sonoma WSM.N et Target Corp TGT.N devraient être favorables à BRG

** La note moyenne attribuée par 13 analystes est "acheter" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 36,92 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, BRG a reculé de 2,1 %, au dernier cours de clôture