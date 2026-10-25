Citi revoit à la hausse ses estimations de bénéfices pour la société australienne EVT après la publication de résultats positifs au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 octobre - ** Citi relève ses prévisions de bénéfice net après impôts (NPAT) pour l'exercice 2027 d'EVT Ltd EVT.AX de 14 %, et de 2 % respectivement pour les exercices 2028 et 2029, à la suite d'une mise à jour positive concernant le 1er trimestre 2027

** Vendredi, la société spécialisée dans le divertissement et le voyage a publié un Ebitda consolidé de 72,5 millions de dollars australiens pour le 1er trimestre 2027, en hausse de 17 % par rapport au trimestre comparable précédent, sur une base normalisée

** Selon Citi, l’activité « Divertissement » de la société a enregistré une croissance trimestrielle de l’EBITDA de 171 %, dépassant largement l’estimation consensuelle de Visible Alpha pour le premier semestre 2027, qui s’élevait à 41 %

** Les résultats globalement stables de la division Hôtellerie d’EVT au 1er trimestre 2027 se sont révélés légèrement décevants, malgré la croissance supplémentaire de l’EBITDA d’environ 13 millions de dollars australiens prévue pour l’exercice 2027, selon Citi

** Les cessions restent difficiles, la hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des coûts de construction et la faiblesse persistante des prix de l’immobilier pesant sur les perspectives de vente de son immeuble situé au 525 George Street, ajoute Citi

** Les cinq analystes attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux; leur objectif de cours médian s’établit à 16,55 dollars australiens – données LSEG

** Le titre affiche une hausse de 20,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture