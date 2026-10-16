Citi reste prudent quant à la reprise d'ARB, tandis que Morningstar y voit un potentiel de valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Citi maintient sa note “neutre” sur ARB Corporation ARB.AX et abaisse son objectif de cours à 17,95 dollars australiens, invoquant des ventes inférieures aux prévisions et des incertitudes quant à la date à laquelle les problèmes d’approvisionnement en véhicules devraient se normaliser

** La société de courtage abaisse ses prévisions de bénéfice par action pour les exercices 2027 et 2028 de 5 % et 6 % respectivement, reflétant une tendance à la baisse des ventes

** Elle indique que les perturbations d’approvisionnement affectent le Toyota Hilux et le Ford Ranger

** Elle ajoute que la hausse des prix du carburant et des taux d’intérêt continue de peser sur la demande discrétionnaire

** Elle indique que la reprise de l’approvisionnement du Ford Ranger semble être en cours, même si celle des volumes de Toyota reste moins évidente

** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur d’ARB à 25 dollars australiens, estimant que le marché se concentre excessivement sur la faiblesse conjoncturelle de la confiance des consommateurs et sur la baisse des ventes de modèles phares

** Indique qu’ARB bénéficie d’un pouvoir de fixation des prix en Australie et s’attend à un retour de la croissance des bénéfices à mesure que les marges nationales se redressent et que les ventes des principaux modèles de pick-up s’améliorent

** Ajoute que les actions d’ARB sont sous-évaluées et s’attend à un retour de la croissance des bénéfices à mesure que les marges nationales se redresseront après avoir atteint des plus bas conjoncturels

** Depuis le début de l’année, l’action ARB a reculé de 47,3 %, à la dernière clôture