Citi reprend la couverture de Charter Communications avec une note "achat"

6 octobre - ** Citi reprend la couverture de Charter Communications CHTR.O , fournisseur de services à large bande et de télévision par câble, avec une note d'achat et un objectif de cours de 325 $

** L'objectif de cours représente une hausse de 15,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage attribue la correction significative de l'action au cours des derniers mois à une sous-performance sur le volume du haut débit et à une concurrence accrue, ainsi qu'à des comparables plus difficiles en glissement annuel au cours du deuxième semestre de l'année 25

** "Nous pensons que l'action peut se redresser au cours des 12 prochains mois grâce à l'amélioration du FCF annuel, en particulier si les prévisions de pertes liées au haut débit se stabilisent", indique la société de courtage

** 10 des 24 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et quatre à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 355 $ - selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 18% depuis le début de l'année