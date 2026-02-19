Citi relève son objectif sur Puig après les résultats, reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 13:42
Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que la perspective d'une croissance organique supérieure à celle du marché de la beauté "premium" assortie d'une margé opérationnelle (Ebitda) stable autour de 26% constitue en fait une bonne chose en permettant de clarifier les choses et d'écarter les doutes qui entouraient la capacité du groupe catalan à maintenir son rythme de croissance, surtout maintenant que le "supercycle" qui portait le segment des parfums est revenu à la normale et que les ventes de maquillage et de soins se sont stabilisées.
Les solides performances enregistrées par l'entreprise familiale dans les parfums au cours du 4ème trimestre montre, de son point de vue, que Puig reste en mesure de faire croître ses ventes mondiales, un levier moins facile à activer pour d'autres grands groupes issus du secteur de la consommation courante, même si ceux-ci affichent des niveaux de valorisation actuellement similaires.
Pour 2026, Citi dit prévoir une croissance du bénéfice par action (BPA) de l'ordre de 5% à taux de changes constants en dépit d'un exercice qui a démarré lentement, un élément qui n'a rien d'alarmant en comparaison d'autres acteurs du secteur qui affichent des niveaux de valorisation bien plus chers.
Malgré ce début d'année timide, le cabinet de recherche estime que la valorisation en termes relatifs de Puig, tout comme son rendement de flux de trésorerie libre (FCF yield) offrent un "tampon" rassurant pour les investisseurs, même s'il reconnaît qu'il faudra attendre la journée d'investisseurs du mois d'avril pour en savoir davantage sur les moteurs de croissance à envisager sur le long terme.
