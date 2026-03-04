 Aller au contenu principal
Citi relève son objectif pour l'aluminium (0-3 mois) à 3 600 dollars par tonne métrique
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'arrêt des expéditions par Alba et de détails sur les perspectives de prix à partir du paragraphe 3)

Citi a relevé son objectif de prix de l'aluminium au LME pour la période de 0 à 3 mois à 3 600 dollars la tonne métrique , contre 3 400 dollars la tonne métrique, et a déclaré que les prix pourraient atteindre 4 000 dollars la tonne métrique dans un scénario haussier, en citant les perturbations de l'offre et les déclarations de force majeure après l'éclatement de la guerre en Iran.

"La force majeure s'est maintenant matérialisée chez deux producteurs du Golfe, marquant un changement clair du risque à la perturbation concrétisée", a déclaré Citi.

L'aluminium de référence à trois mois CMAL3 sur le London Metal Exchange a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre ans mercredi après qu'Aluminium Bahrain (Alba) ait arrêté ses expéditions, renforçant les inquiétudes quant à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les approvisionnements en métal, qui est largement utilisé dans la construction, le transport et l'emballage. MET/L

Alba, qui exploite la plus grande fonderie d'aluminium au monde en dehors de la Chine, a déclaré un cas de force majeure mercredi, avertissant certains clients de retards en raison de l'impossibilité d'expédier des marchandises par le détroit d'Ormuz.

Le transport maritime par le détroit entre l'Iran et Oman, qui achemine environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde, s'est pratiquement arrêté après que les navires dans la zone ont été touchés par les frappes de représailles iraniennes contre les États-Unis et Israël.

Citi a déclaré que les effets du conflit pourraient être prolongés en raison des problèmes liés au transport maritime et à l'assurance, les métaux primaires et les produits à valeur ajoutée expédiés par conteneurs étant susceptibles de se normaliser plus lentement que les flux basés sur les navires-citernes, même si le transit partiel reprend.

Elle a également noté des risques d'instabilité des installations ou des lignes de cuves, qui pourraient retarder les redémarrages de plusieurs mois.

Par ailleurs, Goldman Sachs a déclaré lundi que les prix pourraient atteindre 3 600 dollars la tonne en cas de perte de production dans la région pendant un mois.

