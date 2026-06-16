Citi relève ses objectifs de cours pour les opérateurs de croisière, en raison de l'atténuation des risques géopolitiques et de la baisse des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Citi Research relève son objectif de cours pour les opérateurs de croisière, l'apaisement des tensions géopolitiques et la baisse des coûts du carburant améliorant la visibilité sur les bénéfices et les marges

** La société de courtage relève son objectif de cours pour Carnival Corp CCL.N de 35 $ à 37 $, pour Royal Caribbean

RCL.N de 348 $ à 362 $ et pour Norwegian Cruise Line NCLH.N de 21 $ à 25 $

** Le secteur des croisières profite de l'accord entre les États-Unis et l'Iran qui a permis la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport du pétrole

** “Nous pensons que la fin du conflit est clairement positive pour le secteur des croisières et qu’elle devrait donner aux opérateurs davantage de confiance dans leur planification pour l’avenir”, indique Citi, ajoutant que les prix du carburant ont également baissé ces dernières semaines et ces derniers mois

** Carnival devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 23 juin

** Citi voit un potentiel de hausse pour les perspectives de CCL, estimant que les développements récents “pourraient donner à la direction davantage de confiance pour tirer parti de tout résultat supérieur aux prévisions au deuxième trimestre et maintenir inchangées ses hypothèses pour le second semestre”.

** À la clôture d'hier, CCL reculait de 1,4%, NCLH de ~10% et RCL progressait de 12,5% depuis le début de l'année